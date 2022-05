Ucrânia não abandonou plano de se integrar a Otan, diz vice-primeira-ministro

Declaração de Olga Stefanishyna foi feita em meio às críticas pela "hesitação" da Otan em aceitar o país no bloco, o que teria levado o conflito com a Rússia “para onde está agora” edit

RT - A Ucrânia “não abandonou” sua intenção de se juntar à Otan, disse a vice-primeira-ministra ucraniana para a Integração Europeia e Euro-Atlântica, Olga Stefanishyna, enquanto criticava o bloco liderado pelos EUA por sua “hesitação”.

Em entrevista ao El País na terça-feira, Stefanishyna afirmou que a hesitação da Otan em admitir a Ucrânia, que recebeu um convite da organização em 2008, levou ao atual conflito militar com Moscou e trouxe o presidente russo Vladimir Putin “para onde está agora”.

“Suécia e Finlândia se tornarão membros da Otan o mais rápido possível. Mas posso dizer com certeza que, se esses países esperassem mais 15 anos pela decisão de adesão, também estariam em estado de guerra”, afirmou o vice-primeiro-ministro, referindo-se às recentes decisões dos governos sueco e finlandês de reconsiderar sua longa data. política de não alinhamento em meio às ações russas na Ucrânia.

“Ouvimos a mensagem constante de que a Otan não quer enfurecer a Rússia quando há guerra no meu país e milhares de civis foram mortos. Isso frustra grande parte da sociedade”, disse Stefanishyna.

Ela acrescentou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem “todo o direito de criticar” as "mensagens “ frustrantes” dos líderes da Otan.

Moscou, que há muito vê a expansão da Otan para o leste como uma ameaça direta aos seus interesses de segurança, apontou a possível adesão da Ucrânia como uma das principais razões para sua decisão de lançar um ataque militar, em fevereiro.

A Ucrânia tem pedido consistentemente às nações da Otan que implementem uma zona de exclusão aérea sobre seu território ou forneçam aviões de guerra, embora os pedidos tenham sido negados, provocando críticas de Zelensky. Mais cedo, Kiev também sinalizou que desistiria de suas ambições da Otan e concordaria com um status neutro como favorecido pela Rússia em troca de garantias de segurança, que não foram oficialmente oferecidas até agora.

Na ampla conversa, Stefanishyna revelou que Kiev enviaria a segunda parte do questionário sobre seu pedido de adesão à União Europeia esta semana.

Ela também pediu aos países ocidentais que priorizem as decisões “estratégicas” sobre as “táticas”, impondo as sanções mais duras possíveis a Moscou.

“Toda vez que ouvimos declarações de líderes europeus sobre tomar a decisão de pagar [Rússia] em rublos ou não estar preparado para recusar seu gás, tratamos isso como uma perda tática”, disse ela, alegando que tais concessões significam que esses países estão não é “estrategicamente” capaz de chamar a Rússia de “agressor” ou admitir que “crimes inimagináveis” estão ocorrendo na Ucrânia.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, intermediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.

As nações ocidentais responderam às ações de Moscou impondo duras sanções. O governo russo, que considera as medidas ilegais e injustificadas, retaliou impondo suas próprias contra-sanções a “estados hostis”. A exigência de pagamento do fornecimento de gás natural em rublos tem sido uma das contramedidas.

