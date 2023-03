Ucrânia ordena que Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou deixe mosteiro de Kiev

Apoie o 247

ICL

247 - Kiev ordenou nesta sexta-feira (10) aos monges da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou que deixem a Lavra de Kiev-Pechersk, um dos mosteiros cristãos ortodoxos mais importantes, até 29 de março.

A UOC aceitou a autoridade do patriarca de Moscou depois que a Rússia lançou sua operação militar especial no ano passado. Afirma ter rompido seus laços com a Rússia e o patriarcado de Moscou, e diz ser vítima de uma caça às bruxas.

"Para realizar o procedimento de recebimento e transferência da propriedade estatal, o Mosteiro deve desocupar edifícios e instalações que são propriedade estatal e estão no balanço do Museu", diz o comunicado.

O grupo interinstitucional de trabalho sobre organizações religiosas da Ucrânia teria registrado uma violação do contrato de uso de propriedade estatal.

Desde outubro, o Serviço de Segurança da Ucrânia tem realizado regularmente buscas em igrejas da UOC, imposto sanções a seus bispos e apoiadores financeiros, e aberto casos criminais contra dezenas de seus clérigos.

