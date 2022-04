Ucrânia pede que países ocidentais promovam sanções destruidoras contra a Rússia

De acordo com o governo ucraniano, "as sanções contra a Rússia devem ser ruinosas o suficiente para que esta guerra terrível acabe" edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Ucrânia quer sanções econômicas que sejam suficientemente ruinosas para que a Rússia pare a guerra. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é preciso punir os assassinatos de civis como crime de guerra.

"O mundo democrático deve rejeitar o petróleo russo e bloquear completamente os bancos russos do sistema financeiro internacional", disse Zelensky em seu discurso diário em vídeo nesta quinta-feira (7).

Depois que imagens terríveis de civis mortos nas ruas de Bucha provocaram condenação internacional, Zelensky disse que as forças do Kremlin estavam tentando encobrir evidências de atrocidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou negou ter visado civis e diz que imagens de corpos em Bucha foram encenadas para justificar mais sanções contra Moscou e atrapalhar as negociações de paz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira novas medidas, incluindo sanções às duas filhas adultas do presidente Vladimir Putin e ao Sberbank da Rússia, além da proibição de americanos investirem na Rússia.

Os Estados Unidos também querem que a Rússia seja expulsa do fórum do G20, que reúne as principais economias do mundo disseram que boicotarão a cúpula do grupo na Indonésia se autoridades russas aparecerem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Assembleia Geral das Nações Unidas votará nesta quinta-feira a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, disse na quarta-feira que seus aliados devem ir mais longe. "As sanções contra a Rússia devem ser ruinosas o suficiente para acabarmos com esta guerra terrível", disse ele.

Diplomatas da União Europeia não aprovaram novas sanções na quarta-feira, pois questões técnicas precisam ser abordadas, incluindo se a proibição das importações de carvão afetaria os contratos existentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova rodada de sanções da UE pode ser acordada pelo bloco na quinta-feira ou na sexta-feira, disse o principal diplomata da UE, Josep Borrell, em uma reunião da Otan.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu aos aliados da Otan que enviem mais aviões, sistemas de defesa aérea, mísseis e veículos militares.

"Continuaremos a insistir no embargo total de petróleo e gás", disse Dmytro Kuleba a repórteres na mesma reunião da Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE