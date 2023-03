Ucrânia pede reunião extraordinária do Conselho de Segurança para discutir instalação de armas nucleares russas na Bielorrússia

O MRE também apelou aos países do G7 e à União Europeia para "alertar as autoridades bielorrussas das consequências de longo alcance" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou no domingo uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU sobre os planos da Rússia de estacionar armas nucleares táticas na Bielorrússia.



No sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou e Minsk concordaram em implantar armas nucleares táticas na Bielorrússia sem violar os compromissos internacionais, acrescentando que os Estados Unidos há muito estacionam suas armas nucleares táticas no território de seus aliados e países da Otan. A construção da instalação de armazenamento de armas na Bielorrússia será concluída em 1º de julho, disse Putin.



"Exigimos que uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU seja imediatamente convocada para esse fim", afirmou o ministério em comunicado.



O ministério das Relações Exteriores da Ucrânia chamou essa decisão de "passo provocativo".



O ministério também apelou aos países do G7 e à União Europeia para "alertar as autoridades bielorrussas das consequências de longo alcance" para Minsk se concordar em posicionar as armas nucleares táticas da Rússia em seu território.

Enquanto Washington, a outra superpotência nuclear do mundo, minimizou o anúncio de Putin, a Otan disse que a promessa de não proliferação do presidente russo e sua descrição do uso de armas dos EUA no exterior estavam muito equivocadas.

"A menção da Rússia ao compartilhamento nuclear da Otan é totalmente enganosa. Os aliados da Otan agem com total respeito a seus compromissos internacionais", disse a porta-voz da Otan, Oana Lungescu, em comentários enviados por e-mail à Reuters neste domingo. (Com Reuters e Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.