Ucrânia recupera aldeias perto de Chernihiv e contra-ataca perto de Kiev, afirma Ministério da Defesa britânico

Apoie o 247

ICL

Reuters - As forças ucranianas teriam lançado ontra-ataques perto de Kiev contra os militares russos e recapturado aldeias ao redor de Chernihiv, de acordo com uma atualização da inteligência do Ministério da Defesa britânico no início da manhã de sexta-feira (1).

O relatório de inteligência observou que as aldeias de Sloboda e Lukashivka foram recapturadas, ambas localizadas em uma importante rota de abastecimento entre Chernihiv e Kiev.

Ambas as cidades foram submetidas a bombardeios e ataques aéreos contínuos pelas forças russas, embora Moscou tenha afirmado que sua atividade de tropas na área está sendo reduzida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As forças ucranianas também repeliram sete ataques na direção de Donetsk e Luhansk na região de Donbas, no leste da Ucrânia, segudo o Ministério da Defesa da Inglaterra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, nas últimas horas, as tropas ucranianas destruíram três tanques russos, dois veículos blindados, dois sistemas de artilharia e um drone Orlan-10, segundo os militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As tropas russas começaram a se retirar parcialmente da região de Kiev, dirigindo-se para a Bielorrússia. A retirada também atingiria Hostomel, onde há um aeroporto no qual realizou-se uma batalha decisiva na guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE