Ucranianos formam fila quilométrica para entrar na Polônia

Apoie o 247

ICL

247 - O medo da guerra fez com que mais de 100 mil ucranianos procurassem a Polônia em busca de refúgio. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o fluxo migratório se intensificou na sexta-feira (25).

Na quinta-feira (24), o serviço de fronteiras da Polônia informou que 29 mil pessoas chegaram da Ucrânia, com evolução crescente com o passar dos dias, provocando espera de mais de 12 horas em alguns pontos de travessia.

A estimativa é que cerca de cinco milhões de ucranianos fujam para países vizinhos se a guerra se arrastar, obrigando a União Europeia a encarar outro fluxo de estrangeiros, agora possivelmente muito maior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE