Ucranianos que mandaram navio russo “se f***” podem estar vivos

Metrópoles - A Guarda de Fronteira do Estado da Ucrânia informou que os soldados ucranianos que mandaram a mensagem “Go fuck yourself” – em português, “Vá se foder”, ao navio de guerra russo após ordem de rendição, podem estar vivos.

Em comunicado divulgado neste domingo (27/2), o órgão informou que recebeu uma informação de possível localização do grupo de 13 combatentes.

Os militares estavam instalados no posto ucraniano na Ilha da Cobra, no Mar Negro. Ele foram alvejados na sexta-feira (25/2), no segundo dia de conflitos. A Rússia tem bombardeado uma série de navios no Mar Negro

