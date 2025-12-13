UE concorda em congelar indefinidamente os ativos russos

(Reuters) - A União Europeia concordou nesta sexta-feira em congelar indefinidamente os ativos do banco central russo mantidos na Europa, removendo um grande obstáculo ao uso do dinheiro para ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia.

A UE quer manter a Ucrânia financiada e em combate, pois considera a invasão russa uma ameaça à sua própria segurança. Para isso, os Estados-membros da UE pretendem utilizar alguns dos ativos soberanos russos que imobilizaram após a invasão da Ucrânia por Moscovo em 2022 .

Um primeiro grande passo, acordado pelos governos da UE na sexta-feira, é imobilizar 210 bilhões de euros (US$ 246 bilhões) em ativos soberanos russos pelo tempo que for necessário, em vez de votar a cada seis meses sobre a prorrogação do congelamento dos ativos.

Isso elimina o risco de que a Hungria e a Eslováquia, que têm melhores relações com Moscou do que outros Estados-membros da UE, se recusem a prorrogar o congelamento em algum momento, forçando a UE a devolver o dinheiro à Rússia .

EMPRÉSTIMO PLANEJADO PARA A UCRÂNIA

O congelamento por tempo indeterminado dos ativos visa convencer a Bélgica a apoiar o plano da UE de usar o dinheiro russo congelado para conceder um empréstimo de até 165 bilhões de euros à Ucrânia, para cobrir suas necessidades orçamentárias militares e civis em 2026 e 2027.

O empréstimo só seria pago pela Ucrânia quando a Rússia indenizasse Kiev pelos danos de guerra, tornando-se, na prática, uma doação que antecipa futuros pagamentos de reparações russas.

Os líderes da UE – o Conselho Europeu – devem se reunir em 18 de dezembro para finalizar os detalhes do empréstimo para reparações e resolver os problemas pendentes, que incluem garantias de todos os governos da UE para a Bélgica de que ela não ficará sozinha para arcar com os custos caso uma possível ação judicial de Moscou seja bem-sucedida.

Antes disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy visitará Berlim para conversas com o chanceler alemão Friedrich Merz na segunda-feira, com outros líderes europeus, da UE e da OTAN juntando-se a eles posteriormente, informou o governo alemão.

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, escrevendo em inglês na plataforma social X, elogiou a decisão como um "passo histórico rumo à justiça e à responsabilização".

"Esta decisão fortalece a base do mecanismo de empréstimo para reparações e nos aproxima de um futuro em que a Rússia pague por seus crimes e pela destruição causada", escreveu ela.

Fontes diplomáticas europeias afirmaram que a Alemanha não vê alternativa ao empréstimo para reparações e disponibilizaria 50 bilhões de euros em garantias.

A ministra das Finanças dinamarquesa, Stephanie Lose, cujo país detém a presidência rotativa da UE, disse aos jornalistas que "algumas preocupações" ainda precisam ser abordadas, mas "esperamos que possamos abrir caminho para uma decisão no Conselho Europeu na próxima semana".

O Comissário Europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, afirmou que garantias sólidas estavam sendo elaboradas para a Bélgica.

O Banco Central da Rússia afirma que está processando a Euroclear.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, afirmou no Facebook que acredita que a decisão da UE de congelar indefinidamente os ativos russos por meio de uma votação por maioria qualificada - que exige o apoio de 15 dos 27 Estados-membros, representando 65% da população da UE - causará danos irreparáveis ​​ao bloco.

A Hungria faria tudo o que estivesse ao seu alcance para "restaurar a ordem", afirmou ele.

O Banco Central da Rússia afirmou que os planos da UE de usar seus ativos são ilegais e reservou-se o direito de usar todos os meios disponíveis para proteger seus interesses, declarações que Dombrovskis minimizou .

O banco também afirmou estar processando a Euroclear, depositária central de valores mobiliários com sede em Bruxelas e detentora de 185 bilhões de euros do total de ativos congelados na Europa, em um tribunal de Moscou, devido ao que considerou ações prejudiciais que afetaram sua capacidade de dispor de seus fundos e títulos.

A Euroclear tem sido alvo de processos judiciais russos em tribunais de Moscou desde que a UE congelou seus ativos em 2022.

NEGOCIAÇÕES DE ADESÃO À UE

O Financial Times noticiou que a Ucrânia poderá aderir à UE até 1 de janeiro de 2027, segundo propostas que estão sendo discutidas em negociações mediadas pelos EUA para o fim da guerra.

As negociações para a adesão à UE, um objetivo antigo de Kiev, que busca se distanciar ainda mais da órbita de Moscou, costumam levar muitos anos.

Um diplomata europeu a par do plano afirmou que a adesão da Ucrânia seria "extremamente difícil" de alcançar até 2027 e que não estava claro se a liderança da UE apoiava essa medida.

Diversos outros funcionários e diplomatas europeus disseram que a data prevista era "absolutamente impossível".

(US$ 1 = 0,8524 euros)