UE oferece empréstimo de 9 bilhões de euros à Ucrânia

247, com agências internacionais - A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira, 18, um empréstimo de 9 bilhões de euros à Ucrânia.

Os 9 bilhões seriam obtidos pela Comissão nos mercados sob o mecanismo de assistência macrofinanceira, apoiado por garantias dos governos da UE, segundo a agência Reuters.

"Propomos uma plataforma de reconstrução como parte deste plano liderado conjuntamente pela Ucrânia e pela Comissão e reunindo Estados-membros da UE, outros doadores bilaterais ou internacionais, instituições financeiras internacionais e outros parceiros com ideias semelhantes", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ainda de acordo com a chefe da Comissão Europeia, o bloco vai investir até €300 bilhões em recursos para reformas energéticas.

"Estamos vulneráveis por dependermos da Rússia para importar nossos combustíveis fósseis, agora devemos reduzir o mais rápido possível nossa dependência da Rússia em energia. Hoje, apresentamos nosso plano para realizar esses objetivos, com o plano chamado REPowerEU. Podemos substituir os combustíveis fósseis russos trabalhando em três níveis: no lado da demanda, economizando energia, no lado do fornecimento, diversificando nossas importações de energia longe dos combustíveis fósseis e acelerando a transição para energia limpa", disse von der Leyen em coletiva de imprensa.

Segundo dados apresentados pela comissão, a União Europeia (UE) reduziu a participação do gás russo no consumo total para 26% em abril de 2022 em comparação com os 40% de abril do ano passado.

"A economia de energia é a maneira mais rápida e barata de enfrentar a atual crise energética. Portanto, aumentaremos a meta de eficiência energética da UE para 2030 de 9% para 13%. Depois, há o investimento maciço em energia renovável, a maior tarefa. Aqui, estamos aumentando nossa meta para 2030 de 40% de energia renovável para 45% de energia renovável", disse a líder.

"Estamos mobilizando até 300 bilhões de euros – €75 bilhões [cerca de R$ 389,4 bilhões] serão em doações e aproximadamente € 225 bilhões [aproximadamente R$ 1,1 trilhão] em empréstimos", acrescentou.

Ucrânia assina acordo com Japão por empréstimo de US$ 100 milhões

A Ucrânia e o Japão assinaram um acordo sobre um empréstimo de US$ 100 milhões destinado principalmente a ajudar pessoas vulneráveis ​​na Ucrânia após a invasão da Rússia, disse o Ministério das Finanças ucraniano na segunda-feira.



A pasta disse que o empréstimo era de 30 anos e incluía um período de carência de 10 anos.

