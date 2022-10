UE promete aniquilar a Rússia caso país use arma nuclear

Apoie o 247

247 - A União Europeia (UE), por intermédio do chefe da diplomacia, Josep Borrell, afirmou nesta quinta-feira (13) que as tropas russas serão aniquiladas se o presidente Vladimir Putin usar armas nucleares na Ucrânia. As informações são do G1.

Depois que o governo russo decidiu anexar quatro territórios da Ucrânia, Putin alertou que a Rússia terá o direito de usar todos os recursos à sua disposição para se defender, em uma clara referência às armas atômicas.

A Otan informou que ainda não usou seu arsenal nuclear para responder à Rússia, já que a Ucrânia não é membro da aliança militar e, portanto, não está coberta por sua cláusula de autodefesa.

