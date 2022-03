"Ultrajante": Rússia reage a pedido de senador dos EUA por assassinato de Putin

Apoie o 247

RT - O senador republicano Lindsey Graham pediu na quinta-feira (3) que "alguém na Rússia se aproxime do prato” e assassine o presidente Vladimir Putin, e que assim prestaria ao país e ao mundo "um grande serviço". O embaixador russo em Washington repreendeu os comentários, chamando-os de "inaceitáveis ​​e ultrajantes".

O senador da Carolina do Sul defendeu o assassinato de Putin durante uma aparição na Fox News e citou exemplos históricos de conspirações para matar líderes políticos famosos, incluindo Júlio César e Adolf Hitler.

“Existe um Brutus na Rússia? Existe um Coronel Stauffenberg mais bem-sucedido nas forças armadas russas?”, perguntou Graham. “A única maneira disso terminar, meu amigo, é alguém na Rússia acabar com esse cara".

Comentando as observações, o embaixador russo Anatoly Antonov as chamou de “inaceitáveis ​​e ultrajantes”. Ele disse que isso mostra que “a russofobia e o ódio nos Estados Unidos em relação à Rússia” saíram de escala e afirmou que Graham estava de fato defendendo um ato de terrorismo para promover os objetivos políticos de Washington.

Moscou temia pelo futuro da nação americana, considerando que pessoas como o senador estão no comando, acrescentou o diplomata russo.

As tentativas de matar líderes estrangeiros não são inéditas na política externa dos EUA. O líder revolucionário de Cuba, Fidel Castro, foi sem dúvida o exemplo mais famoso. Ele foi alvo de várias tramas elaboradas pela CIA, conforme revelado pelo Comitê da Igreja na década de 1970.

Um exemplo mais recente foi Muammar Gaddafi, da Líbia. Ele foi pessoalmente alvo de ataques aéreos da Otan durante a campanha aérea do bloco em 2011 para destruir as forças armadas do país e garantir uma vitória para as forças antigovernamentais. Ele acabou sendo capturado pelos rebeldes depois que sua comitiva em fuga foi atingida por um ataque aéreo e foi sumariamente executado.

