União Africana culpa Israel pelo massacre de palestinos em Gaza

247 - A União Africana (UA) responsabilizou diretamente Israel pela realização de um “massacre de palestinos” durante uma distribuição de ajuda humanitária em Gaza, onftoma o canal iraniano Hispan TV.

Confrontado com a versão do regime israelense que procura atribuir as mortes da última quinta-feira (29) na Cidade de Gaza a um tumulto, o presidente da União Africana (UA), Musa Faki Mahamat, denunciou neste sábado (2) que as forças sionistas abriram fogo contra a multidão, que deixou um número fatal de mais de 100 mortos e 700 feridos.

“O presidente da UA apela a uma investigação internacional sobre este incidente para que os responsáveis ​​sejam responsabilizados perante a justiça”, afirmou a organização num comunicado.

Da mesma forma, o chefe do bloco regional reiterou o apelo da União Africana a um cessar-fogo imediato e incondicional na Palestina ocupada para impedir o actual e crescente ataque de Israel às vidas e aos meios de sobrevivência do povo palestino.

