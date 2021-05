União Europeia anuncia que vai continuar pressão sobre a Rússia

Sputnik - O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), disse que as sanções da Rússia contra as autoridades europeias não impediriam a União Europeia (UE) "de levar à justiça os responsáveis ​​por violações dos direitos humanos".

Na última sexta-feira (30), o site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou uma lista de oito cidadãos da União Europeia que foram proibidos de entrar na Rússia. A lista inclui, em particular, o chefe do Parlamento Europeu, David Sassoli, bem como a vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores Europeus e a Transparência, Vera Yurova.

De acordo com a chancelaria russa, esta medida foi tomada em resposta às medidas restritivas impostas em 2 e 22 de março pelo Conselho da UE contra seis cidadãos russos.

"A ação russa não impedirá a União Europeia de continuar a apoiar os direitos humanos, a democracia e o direito internacional, e de responsabilizar os responsáveis ​​por violações dos direitos humanos", disse Borrell em um comunicado divulgado neste sábado (1º).

O chefe da diplomacia europeia também "condenou a decisão da Federação da Rússia de proibir a entrada de oito cidadãos da União Europeia em território russo" e expressou total solidariedade para com os réus que caíram nas sanções russas.

