União Europeia cogita não reabrir fronteiras com EUA, que falhou no controle da pandemia

Enquanto os europeus parecem ter vencido a pandemia e estão se preparando para reabrir a economia e as fronteiras, os EUA continuam sendo os mais afetados pela pandemia do coronavírus edit

247 - Em pleno processo de reabertura da economia e das fronteiras, a União Europeia poderá barrar a entrada de norte-americanos, alegando que os Estados Unidos não impediram de forma efetiva a propagação do vírus no país, que hoje já têm mais de 2 milhões de infectados e centenas de milhares de óbitos em decorrência da Covid-19. As informações são de Matina Stevis-Gridneff no jornal The New York Times.

Os EUA, oficialmente, foram os mais afetados pela pandemia no mundo. Apenas eles e o Brasil ultrapassaram a marca de um milhão de infectados. A abertura de fronteiras com Brasil e Rússia (respectivamente, o 2º e o 3º país mais afetado) também está sendo mal vista pelos Europeus.

Por outro lado, se a reputação destes países está caindo no velho continente, a repórter norte-americana informa que países como China, Uganda, Cuba e Vietnã estão sendo bem vistos na reabertura de fronteiras do bloco europeu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.