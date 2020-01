União Europeia convoca reunião extraordinária para discutir tensão no Oriente Médio

Sputnik - O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, convocou nesta segunda-feira (6) uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores para discutir os recentes eventos no Iraque e no Irã.

"A União Europeia desempenhará todo o seu papel na busca de uma diminuição das tensões na região", disse Borell. O líder da diplomacia do bloco europeu também afirmou "lamentar" a decisão do Irã de abandonar os limites do acordo nuclear e defendeu a implementação do pacto firmado por Teerã com outras potências para a "estabilidade regional e segurança global".

O encontro dos chanceleres europeus foi agendado para sexta-feira. Ele acontecerá após o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, pedir ao oficial encarregado das políticas externas e de segurança da União Europeia que convocasse uma reunião para elaborar uma linha de conduta comum.

O Parlamento iraquiano decidiu que todas as tropas estrangeiras devem abandonar o país após um ataque de drone dos Estados Unidos matar o general iraniano Qasem Soleimani em Bagdá.