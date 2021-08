União Europeia diz que não reconhece politicamente o Talibã, mas mantém contatos operacionais

Sputnik - A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, admitiu que a UE está mantendo contatos "operacionais" com o Talibã para facilitar as operações de evacuação no Afeganistão, mas nada mais.

“Não há negociações políticas, não há reconhecimento do Talibã”, esclareceu ela durante sua visita à base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que funciona como um centro logístico para a recepção de colaboradores afegãos da União Europeia antes de sua distribuição em todo o velho continente.

Questionado sobre o diálogo com as autoridades talibãs, Von der Leyen afirmou que "é sempre bom conversar se isso pode salvar vidas", mas acrescentou que isso é "algo completamente diferente de ter conversas políticas".

Durante a coletiva de imprensa em Madrid, Von der Leyen anunciou que, dada a situação difícil do país, irá propor um aumento de 57 milhões de euros que a Comissão Europeia destina atualmente à ajuda humanitária ao Afeganistão.

No entanto, destacou que o governo talibã não terá acesso a esse dinheiro se persistirem situações que, aos olhos da União Europeia, representam uma violação dos direitos humanos.

Nesse sentido, afirmou que “serão os atos que nos dirão qual é o grau de credibilidade da nova etapa que se abre no Afeganistão”, mas deixou claro que “nem um euro de ajuda humanitária poderá ser atribuído a um regime que nega às mulheres seus direitos e liberdades. "

Por seu turno, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, declarou que a resposta da União Europeia à crise do Afeganistão assenta nos melhores valores do bloco comunitário para responder "com unidade e solidariedade".

"A Espanha acredita que neste momento estamos reivindicando os melhores valores e princípios da UE: unidade entre todos os Estados membros para dar uma resposta conjunta aos desafios comuns que temos e solidariedade com todos aqueles que sofrem", disse Sánchez, em sua primeira aparição pública após a queda de Cabul para o movimento talibã.