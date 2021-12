União Europeia usava formas inadmissíveis de diálogo com a Rússia, diz chancelaria

Apoie o 247

ICL

247 - O diálogo da União Europeia com a Rússia teve durante vários anos uma forma inadmissível, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (30), após uma entrevista que o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, concedeu ao jornal Die Welt. Nessa entrevista, Borrell considerou as propostas da Rússia para garantias de segurança inaceitáveis ​​e advertiu que as negociações sobre elas não poderiam ser realizadas sem a participação da União Europeia, informa a TASS.

"A forma das reivindicações do Sr. Borrell contra nós e o modo como Bruxelas se expressou ao longo de muitos anos era extremamente estranha e, em muitos casos, inadmissível. Agora não faz sentido apresentar quaisquer reivindicações dirigidas a nós. Ninguém tem o direito. Quanto às declarações de que o serviço diplomático do qual o Sr. Borrel está encarregado produziu em massa, elas contêm demandas formuladas de uma maneira muito peculiar. Por exemplo, "a Rússia deve" ou "espera-se que a Rússia". Como se fôssemos membros da União Europeia ou da Otan e, de repente, descobrimos que fizemos algo errado, ou não tínhamos o direito de apresentar um projeto para uma discussão conjunta. ”

Zakharova disse que as especulações de Borrell sobre a hipotética contribuição da União Europeia para a discussão sobre garantias de segurança na Europa pareciam "muito estranhas".

PUBLICIDADE

"O principal diplomata europeu deve ter esquecido que para os países membros da UE que também são membros da Otan - há 21 deles - a aliança continua sendo a base de sua defesa coletiva e uma plataforma para sua implementação", disse a porta-voz. "Em outras palavras, Bruxelas da UE delegou à Bruxelas da Otan a maior parte de sua soberania militar."

A funcionária do Ministério das Relações Exteriores da Rússia lembrou que os diplomatas da UE nos últimos anos fizeram várias declarações semelhantes a ultimatos, sem propor rascunhos ou discussões sobre eles, mas apenas declarando sua posição unilateral. Por exemplo, os "cinco princípios orientadores" formulados pela ex-Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança Federica Mogherini para normalizar as relações com a Rússia continham exigências de que Moscou deveria impor a implementação dos acordos de Minsk, embora tenha sido Kiev que continuou a ignorá-los, enquanto a Rússia não teve nada a ver com eles.

PUBLICIDADE

"Borrell fez uma observação muito reveladora de que ‘é um privilégio do vencedor apresentar condições não negociáveis ​​por escrito ao lado oposto ’", disse Zakharova. "Tem-se a impressão de que a União Europeia nunca tentou abordar a Rússia com ultimatos arrogantes ou ditar seus pontos de vista à Rússia. Honestamente, não tenho certeza, porém, de que o ponto em questão é um vencedor e uma lógica e ações vencedoras, mas nem é preciso dizer que os passos de Bruxelas cheiram a arrogância. Basta lembrar um episódio da era anterior de cooperação, quando Bruxelas tentou insistentemente colocar a Rússia em uma posição subordinada em todas as suas operações de gestão de crises. Por exemplo, em maio de 2011, a UE entregou à Rússia um projeto de acordo-quadro correspondente. Nesse ínterim, nossas contrapropostas para corrigi-lo em uma base equitativa foram rejeitadas. A UE não se afastou nem um pouco de sua postura inflexível e irrealista ", lembrou Zakharova.

PUBLICIDADE