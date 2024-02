UNICEF alerta que ofensiva israelense em Rafah seria devastadora

Apoie o 247

247 - O UNICEF, agência das Nações Unidas para a criança e o adolescente alertou que uma escalada da ofensiva militar terrestre por parte das forças armadas israelenses na cidade de Rafah, no sul de Gaza, marcaria uma “virada devastadora” na agressão em curso ao enclave palestino.

“Uma escalada dos ataques em Rafah, que já está a causar tensão devido ao número extraordinário de pessoas que foram deslocadas de outras partes de Gaza, marcará outra viragem devastadora na guerra”, disse a Diretora Executiva do UNICEF, Catherine Russell, num comunicado de imprensa, enfatizando o elevado número de mortos, e o número de vítimas entre mulheres e crianças.

A UNICEF disse que 600 mil crianças estão entre os mais de um milhão de pessoas que vivem nesta cidade densamente povoada no sul da Faixa de Gaza. Muitos fugiram para Rafah quando uma ofensiva terrestre israelense irrompeu nas áreas do norte de Gaza. Se os restantes hospitais, abrigos, mercados e sistemas de água da região forem destruídos, a fome e as doenças “dispararão”, alertou a organização da ONU.

“Apelo a todas as partes… para que cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional. Isso inclui tomar o máximo cuidado para poupar os civis e as infra-estruturas civis, para satisfazer as necessidades essenciais dos civis e facilitar o acesso humanitário rápido, seguro e desimpedido”, disse Russell, reafirmando o apelo da UNICEF a um “cessar-fogo humanitário imediato”.

“Um cessar-fogo humanitário salvará vidas. Permitirá a expansão da resposta humanitária e ajudará a proporcionar a melhor proteção às crianças cujas vidas e futuros estão em jogo”, segundo o comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que ordenou aos militares a expulsão da população de Rafah antes de uma esperada invasão da província.

