Unicef: crianças palestinas estão morrendo desnutridas e desidratadas. ONU diz que Gaza virou "inferno na terra"

No norte da Faixa de Gaza, uma em cada seis crianças com menos de dois anos sofre de desnutrição aguda. Mães não estão conseguindo amamentar seus bebês

247 - O genocídio do povo palestino perpetrado pelo Estado de Israel segue em curso, agravado pelo desabastecimento de todo o tipo de alimentos e água. No norte da Faixa de Gaza, no Hospital Kamal Adwan, de acordo com um comunicado emitido neste domingo (3) pelo Unicef, pelo menos dez crianças perderam suas vidas devido à desidratação e desnutrição nos últimos dias. O Unicef expressou sua preocupação com o cenário desolador que assola o hospital, onde médicos e pais enfrentam um sentimento de impotência diante dos gritos angustiados das crianças que sucumbem lentamente, enquanto o mundo parece permanecer indiferente, relata Jamil Chade, do UOL. A agência da ONU para os Refugiados Palestinos, UNRWA, descreveu Gaza como um "inferno na terra", enquanto instava a comunidade internacional a agir com urgência diante da catástrofe humanitária em curso.

O desabastecimento de alimentos e outros recursos básicos é um problema cada vez mais premente em Gaza, afetando severamente os 2,2 milhões de palestinos que lá residem. As distribuições esporádicas de alimentos e medicamentos muitas vezes resultam em cenas de tensão, destacando a desesperada luta pela sobrevivência enfrentada pela população local.

"A falta generalizada de alimentos, água potável e serviços médicos, uma consequência direta dos impedimentos de acesso e dos vários perigos enfrentados pelas operações humanitárias da ONU, está afetando as crianças e as mães, prejudicando sua capacidade de amamentar seus bebês, especialmente no norte da Faixa de Gaza. As pessoas estão famintas, exaustas e traumatizadas. Muitos estão se agarrando à vida", alerta a agência.

O Unicef ressalta que as mortes de crianças não se limitam ao Hospital Kamal Adwan, mas afetam toda a Faixa de Gaza. A agência enfatiza que essas mortes são totalmente evitáveis e são o resultado direto da falta generalizada de alimentos, água potável e serviços médicos, causada pelos obstáculos enfrentados pelas operações humanitárias da ONU. A situação é especialmente grave no norte de Gaza, onde uma em cada seis crianças com menos de dois anos sofre de desnutrição aguda. A Unicef insiste na necessidade urgente de permitir o acesso irrestrito das agências de ajuda humanitária à região para reverter a crise, evitar a fome e salvar vidas.

