Unidade europeia sobre sanções à Rússia está desmoronando, diz ministro alemão

Ministro da Economia alemão alerta para o declínio da unidade no bloco europeu, que se reúne nesta segunda e terça-feira edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A unidade que a União Europeia (UE) demonstrou depois que a Rússia lançou sua ofensiva na Ucrânia está começando a "desmoronar", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, neste domingo (29).

O alerta vem antes do início da cúpula do bloco para discutir um novo pacote de sanções contra Moscou e um potencial embargo de petróleo.

"Após o ataque da Rússia à Ucrânia, vimos o que pode acontecer quando a Europa permanece unida. Mas essa unidade já está começando a ruir e desmoronar novamente", disse Habeck em entrevista coletiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UE tem lutado para concordar em impor o embargo de petróleo à Rússia, com vários países membros expressando preocupações de que a medida se torne fatal para suas economias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Hungria, que recebe a maior parte de seu petróleo da Rússia, tem sido o oponente mais proeminente do embargo, comparando o efeito potencial de uma proibição total a "uma bomba atômica".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preocupações semelhantes sobre o embargo foram expressas por outras nações sem litoral, como a República Tcheca e a Eslováquia.

Os diplomatas da UE teriam tentado chegar a uma solução de compromisso para o impasse das sanções, iniciando o embargo com a proibição de entregas de petróleo russo por mar, isentando os oleodutos das possíveis restrições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tentativa, no entanto, aparentemente falhou, com os países da UE agora prontos para tentar chegar a um acordo sobre as restrições durante a cúpula marcada para segunda (30) e terça-feira (31).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE