Urgente: delegações de Moscou e Kiev apontam pontos que podem ser acordados entre Rússia e Ucrânia

Do site RT – Moscou e Kiev encontraram certas coisas que podem ser acordadas durante as negociações de cessar-fogo organizadas pela Bielorrússia e retornarão para consultas antes da próxima rodada, disseram ambas as delegações a repórteres após o término das negociações na segunda-feira.

O principal objetivo das negociações era discutir um cessar-fogo na Ucrânia, disse Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os dois lados identificaram uma série de tópicos prioritários, sobre os quais “certas soluções foram delineadas”, acrescentou.

As duas delegações encontraram pontos sobre os quais podem ser alcançadas posições comuns, confirmou Vladimir Medinsky, assessor do presidente russo Vladimir Putin.

As conversas de segunda-feira, que duraram várias horas, ocorreram na Bielorrússia, perto das fronteiras russa e ucraniana. A próxima rodada acontecerá na fronteira entre Bielorrússia e Polônia, disse Medinsky.

