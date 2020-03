Uruguai confirma quatro primeiros casos de coronavírus

País é mais um dos atingidos pela propagação do vírus. Os infectados estiveram na Itália e desembarcaram no início deste mês edit

247 - Ministério da Saúde do Uruguai confirmou nesta sexta-feira,13 , em coletiva, os primeiros casos do coronavírus no país.

São quatro pacientes que testaram positivo para o vírus e estiveram viajando por Milão, na Itália, desembarcando no país sul-americano entre os dias 3 e 4 de março. As autoridades uruguaias afirmam os pacientes se encontram "estáveis e em suas casas".

Veja postagem oficial nas redes sociais do ministério.