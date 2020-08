Uruguai incentiva e exportação de maconha pode atingir US$ 60 milhões ainda em 2020

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, assinou decretos para facilitar vendas ao exterior de produções de maconha estocadas de 2018, 2019 e 2020. A planta do gênero Cannabis pode se tornar, dentro de dois anos, um dos principais produtos de exportação do país da América do Sul edit

247 - Após o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, assinar decretos para facilitar exportações de maconha, a planta do gênero Cannabis deve se tornar, dentro de dois anos, um dos principais produtos do país da América do Sul em vendas ao exterior, com valores que podem chegar a US$ 60 milhões ainda em 2020, aponta reportagem do portal Valor Econômico.

No início de agosto, Lacalle Pou emitiu decretos para escoar produções de maconha estocadas de 2018, 2019 e 2020, para vendas de cânhamo, planta com baixo nível de THC usada na indústria têxtil. Até o ano passado as exportações realizadas pelo país eram apenas de maconha medicinal.

“Com o governo anterior, as exportações estavam travadas. Apesar de existir marco legal para exportar, havia extensa lista burocrática e acabávamos não conseguindo as autorizações”, diz Eduardo Blasina, diretor da empresa Cannabis Uruguay.

“O que muda com os decretos é a perspectiva futura. Neste ano haverá uma quantidade significativa exportada. E, dentro de dois anos, a maconha pode ser um dos três ou quatro principais produtos de exportação do país”, diz Alfonso Capurro, economista da consultoria CPA Ferrere, em Montevidéu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.