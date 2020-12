Uruguaio cria teste barato que controlou a pandemia no país e é eleito um dos 10 cientistas mais importantes no mundo

A pesquisa do cientista permitiu ao Uruguai controlar a pandemia de forma exemplar. O país, com 3,5 milhões de habitantes, teve menos de cem mortes edit

247- Gonzalo Moratorio, de 38 anos, foi eleito recentemente único latino-americano reconhecido pela revista Nature como um dos dez cientistas mais importantes de 2020 pelo desenvolvimento de um teste barato e eficaz para detectar o coronavírus, ação fundamental para conter o avanço do vírus no Uruguai.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a pesquisa do cientista permitiu ao Uruguai controlar a pandemia de forma exemplar. O país, com 3,5 milhões de habitantes, teve menos de cem mortes. No Brasil, o estado do Espírito Santo, com uma população similar, já registra 4.630 vidas perdidas.

A reportagem ainda acrescenta que ele fez mestrado e doutorado em biologia celular e molecular Universidade da República do Uruguai, em Montevidéu, e passou mais de 15 anos trabalhando para entender a evolução dos vírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais