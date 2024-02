Usina nuclear de Fukushima, no Japão, vaza água contaminada

Apoie o 247

(Sputnik) - A Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operadora da usina nuclear de Fukushima, informou que houve um vazamento de água contaminada do equipamento de tratamento de água radioativa, relatou a Fukushima Central Television (FCT) nesta quarta-feira (7).

O vazamento foi detectado por um funcionário da estação às 9:00, horário local (0:00 GMT), na quarta-feira, durante a inspeção do equipamento. O funcionário constatou que 10 das 16 válvulas da estação que deveriam estar fechadas estavam abertas.

A TEPCO estimou que o volume de água é de 5,5 toneladas, contém radionuclídeos, incluindo césio radioativo e estrôncio, e o conteúdo de substâncias radioativas é estimado em 22 bilhões de becquerels. Uma parte significativa da água foi presumivelmente absorvida pelo solo. Um ponto de monitoramento instalado próximo a um canal de esgoto próximo não mostra mudanças nos níveis de radiação.

Enquanto isso, o vice-ministro parlamentar da Economia, Comércio e Indústria, Nobuhiro Yoshida, pediu desculpas pelo vazamento.

"Isso não deveria ter acontecido. Lamentamos ter elevado suas preocupações", citou a agência de notícias Kyodo ao relatar sua fala em uma reunião com as autoridades locais.

Mais tarde, no mesmo dia, a TEPCO disse que o vazamento não afetou a situação da radiação fora de Fukushima, informou a Kyodo News.

O vazamento ocorreu na zona de evacuação, e serão realizados trabalhos para remover o solo no qual a água foi absorvida, acrescentou a empresa.

