Uso de drogas por Elon Musk preocupa Tesla e líderes da SpaceX, diz imprensa dos EUA

Executivos e membros do conselho temem que uso de ilícitos pelo bilionário possa prejudicar as empresas edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Executivos e membros do conselho das empresas que Elon Musk dirige estão bastante preocupados com o intenso uso de drogas por Elon Musk, segundo fontes familiarizadas com o bilionário e suas empresas. A informação é do jornal americano Wall Street Journal e foi reproduzida no jornal O Globo.

Musk usou LSD, cocaína, ecstasy e cogumelos psicodélicos, muitas vezes em festas privadas, segundo o WSJ, que cita testemunhas não identificadas e outras pessoas a par do assunto.

continua após o anúncio

Pessoas próximas ao CEO da Tesla e da SpaceX disseram ao jornal que seu uso de drogas continua e que, em particular, ele está consumindo cetamina. Musk disse em agosto que tem receita para usar o medicamento como antidepressivo.

O Wall Street Journal informou ainda que Linda Johnson Rice, que se tornou diretora da Tesla em 2017, não se candidatou à reeleição dois anos depois, devido à frustração com o comportamento de Musk e às suas preocupações sobre o uso de drogas por parte dele. Alex Spiro, advogado do bilionário, disse ao WSJ que seu cliente é “regularmente e aleatoriamente testado para drogas na SpaceX e nunca falhou em um teste”

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: