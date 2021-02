Vacina da Pfizer neutralizou três variantes do coronavírus em laboratório, aponta estudo

É o que aponta um estudo publicado na revista científica "Nature Medicine". As variantes testadas apareceram na África do Sul e no Reino Unido edit

247 - As empresas Pfizer e BioNTech desenvolveram uma vacina contra a Covid-19 que neutralizou, em laboratório, três variantes do coronavírus, de acordo com um estudo publicado na revista científica "Nature Medicine" nesta segunda-feira (8).

As variantes testadas apareceram na África do Sul e no Reino Unido, e têm mutações que ocorrem em uma variante brasileira.

As informações sobre o imunizante já haviam sido divulgados de forma preliminar no início de janeiro, mas foram revisados e validados por outros cientistas.

