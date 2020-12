Vacina russa Sputnik V chega nesta quinta-feira à Argentina

247 - Um avião da Aerolineas Argentinas com a primeira entrega das doses da vacina russa Sputnik V decolou de Moscou para Buenos Aires. O navio carrega 300 mil doses do antídoto, que, segundo os desenvolvedores, é 92% eficaz.

A vacina é transportada em 56 recipientes térmicos com peso total superior a 9,4 toneladas, que fornecem a temperatura necessária para sua conservação.

Graças a um gel de refrigeração ao qual também se pode adicionar gelo seco, as chamadas 'thermobox' conseguem garantir uma temperatura de 18 graus abaixo de zero durante 60 horas, explicou Pablo Ceriani, chefe da Aerolineas Argentinas, citado pela Telam.

O voo da Aerolineas Argentinas Airbus 330 que foi buscar as vacinas já está de volta e deve pousar em Buenos Aires antes do meio-dia desta quinta-feira (24), informa o RT. Se a coordenação da etapa final do plano for realizada conforme o planejado, a distribuição das doses poderá começar antes do final do ano, conforme prometido pelo presidente argentino Alberto Fernández.

O governo argentino anunciou há duas semanas a assinatura com Moscou de um contrato de compra do Sputnik V, que permitirá ao país ter as doses necessárias "para vacinar 10 milhões de pessoas entre janeiro e fevereiro".

Como a Sputnik V requer a aplicação de duas injeções com mais de 20 dias de intervalo, as autoridades de saúde argentinas precisarão de pelo menos 20 milhões de doses.

“Em breve começaremos a vacinar os trabalhadores essenciais, que são os mais expostos e os que mais precisam, junto aos que trabalham nas forças de saúde e segurança”, declarou o presidente na última sexta-feira.

