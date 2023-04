"Vai causar violência”, diz atriz pornô Stormy Daniels pivô do indiciamento de Trump

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao The Times, a atriz pornô pivô do escândalo que levou ao indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, comentou a possibilidade de o enfrentar no tribunal.

“Qualquer que seja o resultado, vai causar violência, e haverá feridos e mortes”, afirmou Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Gregory Clifford.

Segundo ela, o indiciamento prova que “Trump já não é intocável”. “Uma pessoa no poder não está livre da lei. Não importa qual é o seu trabalho, ou o que diz a sua conta bancária, você precisa prestar conta pelas coisas que disse e fez. E a Justiça será feita", enfatizou

Trump foi indiciado por supostamente subornar a atriz e poderá ser preso preventivamente enquanto aguarda o julgamento, caso o juiz responsável pelo caso entenda que o ex-presidente oferece risco de fuga.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.