Valery Gerasimov substitui Sergey Surovikin como o principal comandante da Rússia na Ucrânia

247 - Valery Gerasimov, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, foi nomeado Comandante do Grupo Conjunto de Forças Russas como parte da operação militar na Ucrânia, informou o Ministério da Defesa da Rússia na quarta-feira (11)



"Em 11 de janeiro de 2023, o ministro da Defesa da Rússia, general do Exército Sergei Shoigu, fez novas nomeações para liderar a operação militar especial. O chefe do Estado-Maior General, general do Exército Valery Gerasimov, foi nomeado comandante do Grupo Conjunto de Tropas (Forças)", disse o ministério.



"Seus adjuntos são o Comandante-em-Chefe das Forças Aeroespaciais, General do Exército Sergei Surovikin, Comandante-em-Chefe das Forças Terrestres, General do Exército Oleg Salyukov e Vice-Chefe do Estado-Maior da Rússia Forças Armadas, coronel-general Alexei Kim", acrescentou.

A Rússia havia promovido Sergey Surovikin, apelidado de "General Armageddon", para ser seu principal comandante no campo de batalha apenas em outubro passado. (Com Sputnik).

