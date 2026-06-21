Vance assume protagonismo nas negociações com o Irã e vê futuro político ligado ao desfecho do acordo

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, passou a ocupar o centro da estratégia diplomática do governo do presidente Donald Trump nas negociações com o Irã, em um movimento que pode influenciar diretamente seu futuro político dentro do Partido Republicano. A missão de conduzir as conversas para transformar um cessar-fogo provisório em um acordo duradouro representa o maior teste internacional de sua carreira até agora.

Segundo reportagem publicada pela Reuters, Vance foi escolhido por Trump para liderar os esforços diplomáticos após a assinatura de um acordo provisório de paz entre Washington e Teerã, anunciado nesta semana. O entendimento interrompeu temporariamente três meses de confrontos, mas deixou em aberto temas considerados cruciais para a estabilidade regional.

O acordo estabelece um prazo de 60 dias para que as partes negociem questões como o programa nuclear iraniano, o apoio de Teerã a grupos armados no Oriente Médio e a situação do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de energia.

Missão diplomática de alto risco

A condução das negociações coloca Vance em uma posição de destaque não apenas na política externa americana, mas também na disputa interna pela liderança republicana nos próximos anos. O sucesso ou fracasso das conversas poderá ter impacto direto sobre sua imagem como potencial candidato à Presidência dos Estados Unidos no futuro.

A situação, contudo, permanece delicada. Embora uma delegação americana esteja preparada para iniciar as negociações, a Casa Branca informou que Vance cancelou uma viagem prevista para a Suíça, onde ocorreria o início formal das conversas, devido às incertezas do cenário.

Ao mesmo tempo em que lidera as tratativas diplomáticas, o vice-presidente promove o lançamento de seu livro Comunhão, no qual relata sua conversão ao catolicismo. A divulgação da obra coincidiu com uma intensa agenda de entrevistas e aparições públicas.

Declarações sobre o futuro das relações com o Irã

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Vance apresentou a visão do governo americano para um eventual acordo definitivo e ressaltou as consequências caso o Irã não altere sua postura.

"Se os iranianos não mudarem seu comportamento, suas forças armadas e seu programa nuclear continuarão destruídos"

Na mesma declaração, o vice-presidente afirmou:

"Se eles mudarem seu comportamento, então terão uma relação transformadora com o Oriente Médio, e o Oriente Médio terá uma relação transformadora com o povo do Irã."

As falas foram interpretadas como uma das mais contundentes manifestações de um integrante do governo americano sobre os caminhos possíveis para a relação entre Washington e Teerã após o conflito.

Apoio republicano e pressão política

Entre os republicanos, Vance recebeu apoio de figuras influentes do partido. O senador Lindsey Graham afirmou que o vice-presidente foi o "arquiteto" do acordo provisório e defendeu que um eventual acordo final seja submetido ao Senado para aprovação.

Donald Trump, por sua vez, tratou o tema com humor durante uma entrevista coletiva realizada na cúpula do G7, na França. O presidente brincou sobre os riscos políticos envolvidos na missão confiada ao vice-presidente.

"Se der certo, vou levar o crédito. Se não der certo, a culpa é do JD!"

A declaração evidenciou a importância atribuída pela Casa Branca ao papel desempenhado por Vance nas negociações, ao mesmo tempo em que destacou a pressão política envolvida no processo.

Defesa da estratégia de Trump

A atuação de Vance ocorre em um momento de desafios para o governo. Trump retornou à Casa Branca prometendo reduzir conflitos externos e combater a inflação, mas enfrentou críticas após autorizar ataques contra o Irã em fevereiro.

Alguns aliados conservadores acusaram o presidente de fazer concessões excessivas a Teerã para reduzir os impactos econômicos provocados pela guerra. Apesar disso, Vance tem atuado publicamente na defesa da estratégia adotada pela administração.

Em uma de suas declarações mais enfáticas, o vice-presidente pediu confiança na condução do processo diplomático.

"Tenham um pouco de fé no presidente dos Estados Unidos. A ideia de que ele vai fechar um acordo ruim para o povo americano é absurda"

Visão mais cautelosa sobre o conflito

Ao longo das últimas semanas, Vance tem defendido uma postura menos intervencionista dos Estados Unidos no cenário internacional. Integrante de uma ala crescente do Partido Republicano, ele argumenta que Washington deve evitar novos envolvimentos militares prolongados no Oriente Médio.

Em entrevista à comentarista conservadora Megyn Kelly, o vice-presidente explicou por que continua diretamente envolvido nas discussões sobre o conflito.

"Uma maneira muito imatura de abordar o processo político"

A frase foi usada ao comentar a possibilidade de se afastar politicamente da guerra. Na mesma entrevista, Vance criticou setores conservadores que, segundo ele, defendem a continuidade dos bombardeios americanos "até que todas as bombas tenham sido lançadas ou até que todos os iranianos estejam mortos".

Críticas e disputa por protagonismo

Apesar do protagonismo conquistado nas negociações, Vance também enfrenta críticas dentro do campo conservador. O comentarista Ben Shapiro declarou à Fox News que o vice-presidente não tem desempenhado adequadamente sua função no processo.

"Na minha opinião, o vice-presidente — o principal negociador deste projeto — não serviu bem ao presidente"

A escolha de Trump por colocar Vance à frente das conversas também levantou questionamentos sobre o papel do secretário de Estado, Marco Rubio, tradicionalmente responsável pela condução da diplomacia americana.

Em resposta, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmou que Rubio e toda a administração permanecem alinhados ao presidente. Além disso, um integrante da Casa Branca ouvido pela Reuters sob condição de anonimato afirmou que não houve oposição interna ao acordo provisório de paz.

Negociações podem influenciar corrida de 2028

Tanto Vance quanto Rubio são frequentemente citados entre os possíveis nomes republicanos para a eleição presidencial de 2028, embora nenhum dos dois tenha confirmado intenção de disputar a Casa Branca.

Pessoas próximas ao governo afirmam que a decisão de Trump de dar visibilidade ao vice-presidente segue o padrão adotado em seu segundo mandato, no qual diferentes integrantes da administração recebem missões de grande exposição pública.

Uma fonte ligada à Casa Branca resumiu a estratégia ao afirmar:

"This back and forth is throwing people off, but Trump knows what he’s doing. He is literally conducting a tryout in real time."

Enquanto as negociações com o Irã avançam em meio a incertezas, Vance se consolida como um dos principais rostos da política externa americana e passa a enfrentar um desafio que poderá definir não apenas os rumos do acordo, mas também sua trajetória política nacional.