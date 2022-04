Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A Polônia está pensando em implantar suas forças de manutenção da paz em algumas regiões do oeste da Ucrânia sob o pretexto de protegê-las da Rússia, de acordo com o chefe do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin.

De acordo com Naryshkin, Varsóvia e Washington estão trabalhando em um plano para "reunificar" a Polônia com o oeste da Ucrânia.

"De acordo com informações recebidas pelo Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Washington e Varsóvia estão trabalhando em planos para estabelecer um controle político-militar polonês sobre 'suas posses históricas' na Ucrânia", disse Naryshkin nesta quinta-feira, 28.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira etapa da suposta "reunificação" pode ser o envio de tropas polonesas para o oeste da Ucrânia, observou ele. Varsóvia poderia enviar seus contingentes militares para algumas regiões da Ucrânia Ocidental para "protegê-las da agressão russa".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, o oficial de inteligência acrescentou que as tropas polonesas serão implantadas apenas nas regiões onde o risco de confronto com as forças russas é mínimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As 'missões de combate' prioritárias dos militares poloneses incluirão a interceptação gradual da Guarda Nacional da Ucrânia do controle sobre instalações estratégicas localizadas lá", disse ele.

Naryshkin disse que os acordos preliminares entre Varsóvia e Washington sobre o assunto preveem a "reunificação" sem mandato da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas com a participação dos Estados dispostos a fazê-lo. No entanto, a Polônia ainda não conseguiu chegar a nenhum acordo com os potenciais membros da "coalizão dos afins".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os serviços secretos poloneses já estão procurando representantes 'concordantes' da elite ucraniana para formar um contrapeso 'democrático' aos nacionalistas voltado para Varsóvia", disse o alto funcionário da inteligência. "De acordo com os cálculos do governo polonês, uma consolidação preventiva no oeste da Ucrânia provavelmente dividirá o país".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE