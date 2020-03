Vaticano confirma 1º caso de coronavírus

De acordo com o porta-voz Matteo Bruni, a Direção de Saúde e Higiene do Vaticano aplicou “todos os protocolos de saúde previstos” edit

247 - O Vaticano anunciou nesta sexta-feira (6) seu primeiro caso confirmado de coronavírus. Com 140 mortes registradas, Itália é o país mais afetado pelo surto da doença fora da China, que já tem três mil mortes.

De acordo com o porta-voz Matteo Bruni, a Direção de Saúde e Higiene do Vaticano aplicou “todos os protocolos de saúde previstos”. O órgão de saúde do Vaticano também informou que suspendeu os serviços ambulatoriais em suas clínicas para higienização, porém manteve o Pronto-Socorro em funcionamento.