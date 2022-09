Vazamento de combustível atrasará o primeiro lançamento do foguete lunar Artemis da NASA por semanas

Apoie o 247

Reuters - Pela segunda vez em uma semana, a NASA abortou no sábado uma tentativa de lançar seu foguete gigante de próxima geração, citando um vazamento de combustível persistente que a agência espacial disse que poderia atrasar a missão de estreia de seu programa Artemis lua-marte em pelo menos várias semanas.

As operações de pré-voo foram canceladas para o dia cerca de três horas antes do horário de decolagem EDT (1817 GMT) direcionado para o foguete Space Launch System (SLS) de 32 andares e sua cápsula Orion de Cabo Canaveral, Flórida.

O voo de teste sem tripulação, destinado a lançar a cápsula para a lua e voltar, deveria ter marcado a viagem inaugural do SLS e do Orion meio século após a última missão lunar da Apollo, precursora do programa Artemis.

A contagem regressiva foi cancelada depois que os técnicos do Centro Espacial Kennedy fizeram três tentativas fracassadas de consertar um "grande" vazamento de propelente de hidrogênio líquido super-resfriado sendo bombeado para os tanques de combustível do estágio central do foguete, disseram funcionários da agência.

A tentativa inicial de lançamento na segunda-feira também foi frustrada por problemas técnicos, incluindo uma linha de combustível com vazamento diferente, um sensor de temperatura defeituoso e rachaduras encontradas na espuma de isolamento.

Os gerentes de missão prosseguiram com uma segunda tentativa de lançamento no sábado, uma vez que os problemas anteriores foram resolvidos a contento. E a NASA reservou outro horário de lançamento de backup, para segunda ou terça-feira, caso fosse necessária uma terceira tentativa.

Mas após uma revisão dos dados das últimas dificuldades, a NASA concluiu que o novo vazamento de hidrogênio era muito complicado e demorado para terminar a solução de problemas e corrigir na plataforma de lançamento antes que o período de lançamento atual atribuído à missão expire na terça-feira.

O atraso significa que a primeira oportunidade de tentar novamente viria durante o próximo período de lançamento que vai de 19 a 30 de setembro, ou durante uma janela subsequente de outubro, disse um administrador associado da NASA, Jim Free, a repórteres no final da tarde.

Ele disse que o adiamento também envolveria levar a espaçonave de volta ao seu prédio de montagem, sob as regras de "alcance" de Cabo Canaveral que limitam quanto tempo um foguete pode permanecer em sua torre de lançamento antes de passar por uma nova rodada de verificações de segurança em ambientes fechados.

Mike Sarafin, gerente da missão Artemis da NASA, disse que os esforços para resolver o mais recente problema técnico exigiriam "várias semanas de trabalho".

O chefe da NASA, Bill Nelson, disse no início do dia que uma reversão adiaria a próxima tentativa de lançamento pelo menos até meados de outubro, em parte para evitar um conflito de agendamento com a próxima tripulação da Estação Espacial Internacional com lançamento previsto para o início daquele mês.

Atrasos e avarias no dia do lançamento não são incomuns no negócio espacial, especialmente para novos foguetes, como o Space Launch System da NASA, um veículo complexo com um conjunto de procedimentos de pré-decolagem que ainda precisam ser totalmente testados e ensaiados por engenheiros sem problemas.

Em média, as chances de adiar um lançamento em qualquer dia por qualquer motivo, incluindo mau tempo, são de cerca de um em três.

"Não vamos lançar até que esteja certo, e esse é o procedimento operacional padrão e continuará sendo", disse Nelson no briefing.

Os contratempos de última hora na plataforma de lançamento ocorreram no final de um programa de desenvolvimento de mais de uma década em andamento, com anos de atrasos e bilhões de dólares em custos excessivos sob os respectivos contratos SLS e Orion da NASA com a Boeing Co (BA.N.) e Lockheed Martin Corp (LMT.N).

LUA A MARTE

Além de seus desafios técnicos, Artemis I sinaliza um grande ponto de virada para o programa de voos espaciais tripulados pós-Apollo da NASA, depois de décadas focado na órbita baixa da Terra com ônibus espaciais e a Estação Espacial Internacional.

Batizada com o nome da deusa que era irmã gêmea de Apolo na mitologia grega antiga, Artemis pretende devolver os astronautas à superfície da lua já em 2025, embora muitos especialistas acreditem que o prazo provavelmente irá diminuir.

Doze astronautas caminharam na Lua durante seis missões Apollo de 1969 a 1972, os únicos voos espaciais ainda a colocar humanos na superfície lunar. Mas Apollo, nascido da corrida espacial EUA-União Soviética durante a Guerra Fria, era menos orientado pela ciência do que Artemis.

O programa recrutou parceiros comerciais como a SpaceX e as agências espaciais da Europa, Canadá e Japão para eventualmente estabelecer uma base lunar de operações de longo prazo como um trampolim para viagens humanas ainda mais ambiciosas a Marte.

O lançamento da espaçonave SLS-Orion é um primeiro passo fundamental. Sua primeira viagem destina-se a colocar o veículo de 5,75 milhões de libras em um voo de teste rigoroso, empurrando seus limites de design e com o objetivo de provar que a espaçonave é adequada para levar astronautas.

Se a missão for bem-sucedida, um voo tripulado do Artemis II ao redor da lua e de volta pode ocorrer já em 2024, a ser seguido dentro de mais alguns anos com o primeiro pouso lunar de astronautas do programa, um deles uma mulher, com Artemis III.

Anunciado como o foguete mais poderoso e complexo do mundo, o SLS representa o maior novo sistema de lançamento vertical que a NASA construiu desde o Saturno V da era Apollo.

Embora nenhum humano esteja a bordo, a Orion levará uma tripulação simulada de três - um homem e duas manequins femininas - equipadas com sensores para medir os níveis de radiação e outros estresses que os astronautas da vida real experimentariam.

