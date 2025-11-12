Veículos elétricos superam metade das vendas de carros novos na China

247 - A venda de veículos de nova energia (NEVs, na sigla em inglês) ultrapassou pela primeira vez a marca de 50% das vendas totais de carros novos na China. De acordo com dados divulgados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), o país registrou em outubro um crescimento de 20% nas vendas desses veículos em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 1,72 milhão de unidades comercializadas.

Segundo o Yicai Global, que divulgou as informações nesta terça-feira (12), os NEVs — categoria que inclui veículos elétricos e híbridos — representaram 52% do total de automóveis vendidos no mês, um feito inédito no maior mercado automotivo do mundo. No total, as vendas de veículos cresceram 8,8%, alcançando 3,32 milhões de unidades.

A produção automotiva chinesa também registrou alta expressiva: aumento de 12%, com 3,36 milhões de carros fabricados em outubro. Desses, 1,77 milhão eram NEVs, o que corresponde a 53% da produção total.

Outro destaque foi o desempenho das exportações, que cresceram 23%, chegando a cerca de 666 mil veículos — mantendo-se acima da marca de 600 mil pelo terceiro mês consecutivo. As exportações de carros de nova energia praticamente dobraram, somando 256 mil unidades. Entre os fabricantes, a Chery Automobile liderou as exportações, com 126 mil veículos enviados ao exterior, alta de 13% e 19% de participação no total exportado. A BYD, por sua vez, registrou crescimento de 180%, exportando 84 mil unidades.

“O mercado automotivo manteve um forte ritmo de crescimento em outubro, com a produção em alta, à medida que as montadoras aproveitaram a janela de políticas de fim de ano”, afirmou Chen Shihua, vice-secretário-geral da CAAM. Segundo ele, o lançamento de novos modelos, a implementação contínua de políticas de incentivo e o aumento das exportações ajudaram o setor a alcançar novos recordes mensais.

Nos dez primeiros meses de 2025, a China produziu e vendeu 27,69 milhões de veículos, registrando aumentos anuais de 13% e 12%, respectivamente. A produção e as vendas de veículos de nova energia cresceram 33%, atingindo 13,02 milhões e 12,94 milhões de unidades.

A expectativa, segundo Chen, é de que a produção e as vendas totais ultrapassem 34 milhões de veículos até o fim do ano, estabelecendo um novo recorde histórico. Ele acrescentou que a ampliação do consumo continuará sendo prioridade na formulação do 15º Plano Quinquenal (2026–2030), destacando a importância de aprimorar as políticas de troca de veículos usados como forma de estabilizar o mercado e sustentar o crescimento do setor.