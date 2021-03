Vem aí a Pan-Corona, vacina chinesa e cubana contra múltiplas cepas do coronavírus

247 - China e Cuba estão trabalhando para obter uma vacina, chamada Pan-Corona, que seja eficaz contra diferentes cepas do coronavírus e previne a covid-19, informou neste domingo (21) a mídia chinesa.

Segundo a agência de notícias Xinhua, cientistas nacionais e do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB) de Cuba estão desenvolvendo o produto em uma instalação da cidade chinesa de Yongzhou, província de Hunan, no quadro de uma cooperação científica entre os dois países, informa a Prensa Latina.

Gerardo Guillén, diretor de Pesquisas Biomédicas do CIGB, disse à mídia que o projeto surgiu a pedido da China e tem a aprovação do Ministério de Ciência e Tecnologia de Cuba.

Este projeto baseia-se na combinação de partes do vírus que são conservadas e não tão expostas à variação para gerar anticorpos, com aquelas direcionadas às respostas celulares.

"É uma estratégia que poderia proteger contra emergências epidemiológicas de novas cepas do coronavírus que possam existir no futuro", disse ele.

Segundo Guillén, eles esperam melhorar as condições para a realização de viagens para que outros pesquisadores cubanos possam ingressar no centro de Yongzhou e desenvolver ainda mais o projeto. Ele também destacou o bom estado dos laços bilaterais no ramo de biotecnologia, no qual seu país oferece experiência e pessoal, enquanto o lado chinês apoia com "capacidade científica, de equipamentos, logística e recursos".

No ano passado, foi concluída a montagem do Centro Conjunto de Inovação em Biotecnologia de Yongzhou, com equipamentos e laboratórios projetados por especialistas cubanos. Lá serão desenvolvidos projetos e tecnologias obtidas pelo pessoal científico de Cuba.

Este centro é fruto de uma cooperação bilateral e faz parte da política aprovada pelo governo chinês de estimular a capacidade de inovação por meio das administrações locais.

