Venezuela expandirá cooperação militar com a Rússia, diz Maduro

HAVANA, 17 de fevereiro, TASS - A Venezuela expandirá a cooperação com a Rússia na esfera militar para defender a paz e sua soberania, disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nesta quarta-feira (16).

"Revisamos os planos de cooperação militar e endossamos uma área de forte cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela para defender a paz, a soberania e a integridade territorial", disse o chefe de Estado à Venezolana de Television. "O ministro da Defesa, Vladimir Padriño López, tem instruções claras sobre este assunto. Vamos expandir o programa [de cooperação] com uma potência militar como a Rússia."

"A Rússia é totalmente apoiada pela Venezuela diante das ameaças da Otan e do mundo ocidental", enfatizou.

Na quarta-feira, o vice-primeiro-ministro russo Yuri Borisov iniciou sua visita à Venezuela. Borisov co-preside a comissão intergovernamental de cooperação comercial e econômica e técnica com a Venezuela. A delegação russa inclui funcionários do Ministério das Finanças, Ministério da Energia, Ministérios do Desenvolvimento Econômico, da Indústria e Comércio, da Agricultura e outros.

