Venezuela: Juan Guaidó perde cargo de presidente da Assembleia Nacional

247, com Sputnik - O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, não é mais o presidente da Assembleia Nacional.

O cargo agora será ocupado pelo deputado Luis Parra. Membros da ala chavista "Bloque de la Patria", e alguns setores da oposição, romperam com Guaidó e votaram em Parra para presidente da Assembleia Nacional, Franklin Duarte como primeiro vice-presidente e José Gregorio Noriega como segundo vice-presidente.

O agora ex-presidente da Assembleia tentou invadir o prédio do parlamento enquanto a votação acontecia, mas não teve sucesso (vídeos abaixo). O governo brasileiro, em nome do chanceler Ernesto Araújo, já informou que não reconhecerá o resultado da eleição que tirou Guaidó do cargo.

Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro e procura destituir do cargo o presidente Nicolás Maduro.

#HaceMinutos Momento en el que @jguaido intentó ingresar al parlamento venezolano mientras estaba siendo juramentado Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN). https://t.co/TMujEYturq Video: @GregJaimes pic.twitter.com/ANhBX8TqPB — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 5, 2020