Venezuela: Maduro anuncia reformulação de gabinete e faz trocas em 6 ministérios

Brasil de Fato, por Michele de Mello - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma reestruturação do seu gabinete de ministros nesta quinta-feira (19). Ao todo, seis ministros serão realocados de função por distintos aspectos. O anúncio acontece logo depois da instalação da mesa de diálogo nacional. As negociações entre governo e oposição começarão no dia 3 de setembro na Cidade do México, com mediação de representantes mexicanos e noruegueses.

Algumas das mudanças também estão vinculadas às eleições regionais de 21 de novembro. A atual ministra do Interior, Almirante Carmen Meléndez, e o atual ministro de Educação, Eduardo Piñate, serão licenciados do cargo para a campanha eleitoral. Meléndez é a candidata do Partido Socialista Unido da Venezuela (Psuv) para a prefeitura de Caracas, enquanto Piñate disputará o governo do estado Apure, que faz fronteira com a Colômbia.

Yelitze Santaella, governadora do estado Monagas e membro da direção nacional do Psuv, é a nova ministra de Educação, sendo a terceira a assumir a pasta em menos de cinco meses.

Enquanto o Almirante Remígio Ceballos deixa o Comando Estratégico Operacional da Força Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) para dirigir o Ministério de Interior, Justiça e Paz.

O Ministério de Relações Exteriores passará a ser chefiado pelo atual embaixador na China, Félix Plasencia, que assumiu o cargo em outubro de 2020, e antes disso foi Ministro do Turismo."Recebo com grande compromisso e orgulho essa nova responsabilidade", declarou.

Enquanto Jorge Arreaza, que ocupava o posto de chanceler, passa a administrar o Ministério de Indústria e Produção Nacional. Arreaza agradeceu sua equipe e a nova nomeação presidencial. "Agora nos corresponderá um desafio imenso: aportar para a recuperação produtiva do país, apesar do bloqueio e das dificuldades. Sempre nos apoiando nos poderes criados do povo", publicou.

Já o Ministério da Mulher e Igualdade de Gênero será comandado pela governadora do estado Cojedes, Margaud Godoy. "Logo virão novas tarefas ao serviço da pátria e do povo venezuelano", assegurou Maduro para a ex-ministra Carolys Pérez.

O atual ministro de Esporte, Mervin Maldonado, assume como vice-presidente para Socialismo Social e Territorial. "Sua missão é conquistar a máxima felicidade e bem-estar do povo venezuelano", afirmou o presidente venezuelano.

Maduro também anunciou mudanças no Ministério de Desenvolvimento Mineiro Ecológico, que ficará com o Almirante William Serantes Pinto.