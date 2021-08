Venezuela propõe diálogo direto com os EUA sobre questões bilaterais

Nicolás Maduro, propôs estabelecer um processo de diálogo direto com o governo dos Estados Unidos edit

247 - O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs estabelecer um processo de diálogo com o governo dos Estados Unidos a partir da mesa de diálogos que se realiza no México.

“Vamos propor, na mesa mexicana, a abertura de um diálogo direto com o governo dos Estados Unidos para atender a todas as questões bilaterais”, disse.

O Chefe de Estado reiterou que Caracas sempre esteve em condições de dialogar com Washington e instou a deixar de lado a arrogância, o ódio e o desprezo para colocar em cima da mesa uma primeira agenda: o retorno dos encarregados dos negócios aos seus respectivos posições.

O presidente frisou que esta proposta se deve ao fato de que o setor da oposição representado na plataforma unitária da Venezuela, que se encontra na mesa de diálogo no México, está alinhado com as sanções promovidas pelos Estados Unidos.

Da mesma forma, Maduro destacou que as medidas coercitivas unilaterais impostas pelos Estados Unidos têm causado danos à população venezuelana e, portanto, o Governo Bolivariano não cessará em seu pedido de levantamento.

A informação foi dada pelo Presidente Maduro durante entrevista coletiva realizada no Salão Ayacucho do Palácio Miraflores, em Caracas, informa o Correo del Orinoco.

