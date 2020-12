Venezuela realiza neste domingo eleições legislativas decisivas

A Venezuela terá neste domingo eleições para a renovação do Parlamento, que pode determinar importante mudança no reordenamento institucional do país e na continuidade do processo político e social inaugurado há 21 anos por Hugo Chávez edit

247 - Mais de 20 milhões de eleitores venezuelanos são convocados a ir às urnas neste domingo, 6 de dezembro, para renovar a Assembleia Nacional (Parlamento unicameral). COncorrem às 277 cadeiras do parlamento nacional mais de 14 mil candidatos por 107 partidos políticos entre os nacionais e os regionais, cuja maioria esmagadora (98) são de oposição. Os 277 deputados que serão eleitos neste domingo tomarão posse em 5 de janeiro.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) destacou nesta sexta-feira (4), o caráter plural da participação do vasto universo das organizações políticas existentes no país, prova de confiança nas condições e garantias estabelecidas para o desenvolvimento do exercício democrático. O CNE ressalta ainda a transparência dos procedimentos em todas as fases do processo de votação eletrônica, cada uma delas sujeita a auditorias e à certificação de técnicos e peritos dos partidos e entidades observadoras.

Cerca de 200 observadores internacionais de várias regiões do mundo acompanharão o processo, segundo o CNE, informa a Prensa Latina.

