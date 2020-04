Venezuela rechaça novas ameaças de agressão dos EUA

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou nesta quarta-feira sua forte rejeição às agressões dos Estados Unidos, e criticou o fato de que o presidente Donald Trump não dedica atenção aos assuntos internos de sua nação, que vive momentos críticos com o coronavírus.

"Trump tentou desviar a atenção da crise de saúde humanitária que está enfrentando” . Os EUA ameaçam o país sul-americano baseado em acusações de narcotráfico.

O governo venezuelano divulgou um comunicado em que "repudia veementemente as declarações de Donald Trump, seu secretário de Defesa, seu procurador-geral e outros funcionários de sua equipe de segurança, que em uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos trágicos crise humanitária que o país está enfrentando como resultado do tratamento errático de suas autoridades antes do Covid-19, pretendem atacar a Venezuela com infâmias e ameaças”, informa a Telesul.



O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira que enviará navios da Marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico no Caribe. Os EUA indiciaram Nicolás Maduro por tráfico de drogas.

