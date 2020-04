Venezuela repudia expulsão de seus diplomatas e diz que Bolsonaro fez do Brasil epicentro do coronavírus na AL

O governo venezuelano rechaçou a decisão do governo brasileiro, que ordenou a expulsão de 34 funcionários diplomáticos venezuelanos do Brasil. A nota, além de criticar o enfrentamento "negativo" do governo brasileiro ao covid-19, também alerta que Bolsonaro fere tratados internacionais edit

247 - Em comunicado oficial publicado nesta quinta-feira (30), o governo venezuelano rechaçou a decisão do governo brasileiro, que ordenou que os 34 funcionários diplomáticos venezuelanos devem abandonar suas sedes e regressar à Venezuela.

O governo venezuelano denuncia que “a pressão indevida exercida pelo Governo brasileiro, forçando a partida prematura do pessoal diplomático e consular da Venezuela naquele país antes de 2 de maio, alegando negociações anteriores, nunca foram realizadas”.

Com a expulsão do corpo diplomático venezuelano, “Bolsonaro agora pretende acrescentar negligência à comunidade venezuelana no Brasil”, denuncia o corpo diplomático de Nicolàs Maduro.

Apesar da pressão imposta pelo governo brasileiro pela imediata expulsão dos funcionários, o comunicado salienta que “o pessoal diplomático e consular da Venezuela no Brasil não abandonará suas funções sob subterfúgios fora da lei internacional”.

O comunicado também classifica as atitudes de Bolsonaro no enfrentamento ao covid-19 como “negativas” e diz que tal postura coloca o Brasil hoje como epicentro de propagação do vírus na América Latina.

