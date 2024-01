Verbas do governo dos EUA para 2024 são acordadas em quase US$ 1,6 trilhão

Valor inclui US$ 886 bilhões para defesa. Acordo evita fechamento do governo estadunidense edit

247 - Após negociações entre a administração federal e parlamentares republicanos, o orçamento total do governo dos Estados Unidos para 2024, acordado pelo Congresso, prevê quase US$ 1,6 trilhão, incluindo US$ 886 bilhões para defesa, disse o presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, no último domingo (8).

Mais cedo no dia, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o Congresso chegou a um acordo sobre o financiamento do governo, evitando um "desnecessário" fechamento.

"O montante total constitui US$ 1,590 trilhão para o ano fiscal de 2024 - os níveis estatutários da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso inclui US$ 886 bilhões para defesa e US$ 704 bilhões para não defesa," disse Johnson em um comunicado.

A distribuição específica dos fundos será acordada através de 12 projetos, cada um dos quais é responsável por garantir a operação de um setor separado do governo. O Congresso terá que decidir sobre os projetos antes de dois prazos de financiamento - o primeiro ocorrendo em 19 de janeiro e o segundo em 2 de fevereiro.

