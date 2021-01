“Vergonhosa”, classifica União Europeia sobre atuação de Bolsonaro contra a pandemia

Paolo Gentiloni, diretor-chefe da Comissão de Economia da União Europeia e ex-premiê da Itália, disse estar perplexo com o aumento dos contágios e mortes por Covid no Brasil edit

247 - O ex-primeiro-ministro da Itália e comissário para a Economia da União Europeia (UE), Paolo Gentiloni, demonstrou perplexidade quanto ao avanço do novo coronavírus no Brasil e a conduta do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia.

“Tenho visto imagens vergonhosas do Brasil. Média da última semana: 36 mil casos e 700 mortes por dia pela pandemia”, afirmou Gentiloni.

Ho visto immagini vergognose dal #Brasile Media dell’ultima settimana: 36mila casi e 700 vittime al giorno per la pandemia. January 2, 2021





