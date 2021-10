Viagem de Bolsonaro à Itália terá protestos de italianos e brasileiros

Jair Bolsonaro irá participar da reunião de cúpula do G-20 e cumprirá agenda oficial de cinco dias edit

247 - Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira (29) para cumprir uma agenda de cinco dias na Itália. Ele irá participar da reunião de cúpula do G-20, que reúne as principais economias mundiais, incluindo países desenvolvidos e emergentes A primeira viagem oficial à Itália, porém, deverá ser marcada por protestos , contudo, deverá ser marcada por protestos de italianos e brasileiros.

De acordo com o jornal O Globo, estão previstas manifestações contrárias ao ex-capitão tanto em Roma como em Anguillara Veneta, onde receberá o título de cidadão honorário. O Itamaraty ainda não confirmou onde Bolsonaro ficará hospedado em Roma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também integra a comitiva brasileira. Ele também irá se encontrar com o presidente da República italiana, Sergio Mattarella, que possui uma função meramente simbólica pelo fato do país adotar o regime parlamentarista.

