Vice de Trump é ignorado por negociador do Catar durante encontro (vídeo)

247 - O líder da equipe de negociação do Catar ignora completamente o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante um encontro das negociações diplomáticas com o Irã. Em muitos perfis nas redes sociais classificaram o momento como "humilhante" para a delegação norte-americana.

"Em um momento humilhante, o líder da equipe de negociação do Catar acabou de ignorar completamente JD Vance. Essas negociações estão indo horrivelmente mal e, mais uma vez, a Administração Trump está fazendo dos EUA o motivo de riso do mundo", escreveu um perfil.

O vídeo compartilhado pelo perfil mostra o representante do Catar cumprimentado várias lideranças e ignorando o gesto de Vance.

BREAKING: In a humiliating moment, the leader of Qatar’s negotiating team just completely ignored JD Vance. These negotiations are going horribly and once again the Trump Administration is making the US the laughing stock of the world. pic.twitter.com/0mpON4PKBE June 21, 2026



