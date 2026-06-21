Vice de Trump é ignorado por negociador do Catar durante encontro (vídeo)
Imagem viralizou nas redes mostra JD Vance sendo ignorado pelo chefe da equipe de negociação do Catar
247 - O líder da equipe de negociação do Catar ignora completamente o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante um encontro das negociações diplomáticas com o Irã. Em muitos perfis nas redes sociais classificaram o momento como "humilhante" para a delegação norte-americana.
"Em um momento humilhante, o líder da equipe de negociação do Catar acabou de ignorar completamente JD Vance. Essas negociações estão indo horrivelmente mal e, mais uma vez, a Administração Trump está fazendo dos EUA o motivo de riso do mundo", escreveu um perfil.
O vídeo compartilhado pelo perfil mostra o representante do Catar cumprimentado várias lideranças e ignorando o gesto de Vance.