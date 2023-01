Vídeo feito por passageiro mostra momento da queda de avião no Nepal (imagens fortes)

Apoie o 247

247 - Um dos 72 passageiros a bordo do avião que caiu no Nepal, neste domingo (15), registrou, de dentro da aeronave, o momento em que o acidente aconteceu. Identificado pela polícia local como Vishal Koswal, a vítima fazia uma live no Facebook com tranquilidade, quando, de repente, o avião cai. As informações são do portal Metrópoles.

Nas imagens, é possível ver os rostos dos passageiros serem substituídos por um conjunto de gritos e borrões de chamas, até o instante em que os destroços atingem o chão.

Assista ao vídeo abaixo:

Avião cai no Nepal e um dos passageiros filma em live o acidente de dentro da aeronave, agora pouco. 💥 pic.twitter.com/rgKQhQrHJV — Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) January 15, 2023

