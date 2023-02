(Vídeo) Italianos protestam contra o envio de armas para a Ucrânia

Apoie o 247

247 - Italianos foram neste final de semana às ruas em protesto contra o envio de armas da Europa para a Ucrânia, ocupada por tropas russas desde fevereiro do ano passado.

Na Alemanha, manifestantes também protestaram contra governos de países ocidentais que enviam munições para o território ucraniano.

A Rússia, governada pelo presidente Vladimir Putin, é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos.

Na última quinta-feira (23), a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução não obrigatória pedindo a retirada das tropas russas da Ucrânia. Os países do grupo Brics, a Rússia votou contra o documento e o Brasil. China, Índia e África do Sul se abstiveram. Outro voto favorável foi o da Argentina, que não faz parte dos Brics, mas pediu para entrar no bloco.

🇮🇹 Os trabalhadores portuários do porto de Gênova se recusaram a enviar armas para a Ucrânia, novamente.



Manifestações em massa contra a UE e a OTAN também ocorreram em Roma, Milão, Nápoles, Turim, Florença e muitas outras cidades italianas pic.twitter.com/nTUghq7BAg — Wargorr 🅾️ (@Wargorr1) February 26, 2023

