Vídeo mostra execução de soldado russo por forças da Ucrânia

247 - Video mostra um grupo de soldados ucranianos executando soldados russos capturadas perto de uma vila nos arredores de Kiev.

"Ele ainda está vivo. Filme esses saqueadores. Veja, ele ainda está vivo. Está engasgando", disse um homem, enquanto um soldado russo, com um casaco sobre sua cabeça, aparentemente ferido, ainda está respirando.

As imagens foram verificadas pelo New York Times. Na sequência do vídeo um soldado dá dois tiros no militar. Ao ver que ele ainda está se movendo, o soldado atira novamente. O New York Times não divulgou o vídeo por conta das imagens violentas.

Segundo o jornal, o vídeo mostra os corpos de outros três homens, um deles com um ferimento na cabeça e com mãos amarradas em suas costas.

As imagens teriam sido feitas em uma estrada ao norte da vila de Dmytrivka, a cerca de 11 km de Bucha.

